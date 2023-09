Rudi Garcia come Italiano, niente conferenze stampa per le prossime partite. Ma contro la Fiorentina...

Napoli come Fiorentina? Quasi, almeno a livello di comunicazione. Come annunciato infatti dal capo della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo, Rudi Garcia non terrà la conferenza pre-partita né per il match contro l'Udinese né per il match contro il Lecce.

Allo stesso modo di Vincenzo Italiano, che ormai da diverso tempo non viene più sottoposto, per volere del club di Commisso, a conferenze stampa per il campionato. E per la sfida di domani contro l'Udinese, non verranno nemmeno rilasciate dichiarazioni ai canali ufficiali.

Tutto regolare, invece, in casa Napoli per le ultime due gare prima della sosta, ovvero contro Real Madrid e Fiorentina in casa. A differenza di Italiano, dunque, Rudi Garcia parlerà alla vigilia del match contro i Viola.