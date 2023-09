I convocati di Italiano: Gonzalez salta Udine, Bonaventura però recupera e con lui c'è Ikoné

Una notizia buona e una cattiva da quanto emerge nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano, in vista del match di domani contro l'Udinese: niente da fare, come prevedibile, per Nico Gonzalez dopo la botta addominale rimediata in Belgio. Efficace il lavoro di recupero di Bonaventura, che torna a disposizione e con lui c'è anche Jonathan Ikoné, alla prima chiamata: