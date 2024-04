L'ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti si è espresso a Italia 7 su tante tematiche legate alla squadra viola.

“In Europa le partite sono tutte complicate, ma..”

Prima di tutto ha preso in esame il pareggio per 0-0 contro il Viktoria Plezn: “In Europa sono tutte partite complicate, ma se vai a vedere la partita che hanno fatto è stata difficile. Si sono messi tutti dietro, ma la Fiorentina doveva fare di più. I viola non hanno avuto un ritmo eccezionale, non era la squadra che ha giocato contro l'Atalanta. Se gioca sempre con quell'intensità può fare due gol tranquillamente al 'Franchi'. Ci sarà anche una sfida di ritorno, quindi sono fiducioso. Le marcature sono molte poche per gli attaccanti. Alla Fiorentina mancano i gol, sia delle punte centrali che degli esterni. Si deve andare con più voglia a strappare la palla agli avversari. I giocatori sono buoni, ma serve qualcosa in più. I fatti parlano chiaro, si pensava di aver risolto tutti i problemi con Belotti, ma ancora si stenta. La Fiorentina inoltre regala spesso un tempo agli avversari: questo è un atteggiamento anche della squadra che deve migliorare soprattutto sull'aspetto mentale.Deve essere più cinica, altrimenti è dura”.

Gilardino vorrà fare uno scherzetto ai viola"

Berti ha poi detto il suo parere sulla prossima gara di campionato dei viola: "Fiorentina-Genoa? Mi aspetto un Grifone organizzato, che non si inventa niente, ma tosto. Predilige farti giocare, ma se riparte ti fa male. La Fiorentina dovrà fare una grande partita. È una sfida che se non prendi con la testa giusta rischi di fare una figuraccia. Gilardino? Non me l'aspettavo che facesse così bene, perché, avendoci giocato anche insieme, lo conosco molto bene. Lui era uno molto educato, taciturno, non come me. Però devo dirgli bravo, perché sta facendo veramente bene a Genova. La Fiorentina dovrà stare attenta, perché lui verrà sicuramente a Firenze per cercare di fare uno scherzetto ai viola".