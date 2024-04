Ma cosa ci aspettavamo esattamente da Belotti? Teniamoci la sua grinta, che nella Fiorentina c'è chi non mette neanche quella

I numero sono deludenti, e su questo non ci piove. Un solo gol da quando è arrivato alla Fiorentina per Andrea Belotti, quello nell'ampia vittoria casalinga contro il Frosinone. Per il resto tanta buona volontà, tanta lotta, tanto sacrificio, ma il problema del gol rimane. E Firenze, si sa, non ha molta pazienza.

Cosa ci aspettavamo esattamente da Belotti?

Anche perché adesso non è il momento di averne. Il pubblico viola ha dimostrato di apprezzare l'atteggiamento del Gallo, premiandolo con applausi e parole positive, ma in una squadra che ha bisogno terribilmente di gol il fatto che lui non riesca a segnarne preoccupa. Tuttavia la domanda da farsi, probabilmente, è un'altra: cosa ci aspettavamo esattamente da Belotti?

Teniamoci la sua grinta… c'è chi non mette neanche quella

Perché ad essere onesti che non fosse più il bomber dei tempi del Torino era cosa risaputa. Sarà che alla Roma partiva quasi sempre dalla panchina, ma una stagione intera (la scorsa) senza segnare non poteva essere un caso. Come si poteva pensare, allora, che Belotti ritrovasse improvvisamente il senso del gol, peraltro in una squadra come la Fiorentina che fa una fatica enorme a servire palloni giocabili agli attaccanti? Teniamoci la grinta e il sacrificio del Gallo: sarà poco, ma nella rosa viola c'è chi non mette neanche quello.