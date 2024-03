Squadra che vince non si cambia: De Rossi riparte dalle certezze contro la Fiorentina. Gli unici piccoli dubbi

Contro la Fiorentina, idee chiare: la Roma si affida ancora alla base che ha portato alla grande vittoria contro il Brighton in Europa League. Daniele De Rossi non sconvolge l'undici di partenza rispetto a giovedì; “squadra che vince non si cambia”, ma resta comunque qualche piccolo nodo da sciogliere.

Gli unici dubbi di De Rossi

La Roma parte stamani verso Firenze e lo farà senza Smalling e Renato Sanches, out per la sfida di stasera. Il ballottaggio al centro della difesa, dunque, è tra N'Dicka e Llorente. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, inoltre, ha recuperato anche Rick Karsdorp, che si gioca il posto di terzino destro con Celik. Paredes si è ripreso dai crampi di giovedì ed è favorito su Bove per partire titolare.