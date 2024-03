La probabile formazione della Roma: De Rossi cambia poco rispetto al trionfo contro De Zerbi. Un ballottaggio in difesa

Ultime ore per i due allenatori per decidere le formazioni titolari da mandare in campo per Fiorentina-Roma questa sera al Franchi. De Rossi, reduce da una striscia importante di risultati positivi interrotta, dal suo arrivo, dalla sola Inter, conferma quasi in toto la formazione che ha battuto il Brighton di De Zerbi 4-0.

Dubbio per De Rossi in difesa, dove il ballottaggio aperto è tra Ndicka e Llorente. Al posto di Spinazzola dentro Angelino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.