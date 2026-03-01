Caro Solomon, l'Europa la rivedi se i tuoi compagni fanno il loro dovere ma potrebbe essere un appuntamento di prestigio

Preso a gennaio per dare soluzioni e doti tecniche al fronte offensivo di Vanoli ma anche per aggiungere caratura europea in una Conference passata in secondo piano: di fatto Manor Solomon rischia di aver già esaurito le sue chance infrasettimanali. Entrato contro programma al 62' e fuori al 100' per il problema al retto femorale della coscia, giovedì con lo Jagiellonia. Lo spettro è quello del rientro a inizio aprile: un mesetto, sosta compresa, a guardare gli altri.

Sperando che nel frattempo i suoi compagni facciano il loro dovere contro il Rakow, favorito sì da fattore campo e sulla carta dalla classifica della League Phase, chiusa al secondo posto, ma nella pratica alla portata della Fiorentina. Chissà di quale versione però, è quello che farà la differenza. In caso di esito positivo, Vanoli ritroverebbe Solomon per i quarti di finale dove l'avversaria potrebbe essere il Crystal Palace, favorito con l'AEK Larnaca e lì avremmo se non altro, un duello da Europa superiore e di gran prestigio.