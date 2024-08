Lookman incerto, Bilal Touré invece è quasi già a Stoccarda: l'Atalanta libera un altro posto per... Gonzalez?

Le ultime due settimane di mercato sono alle porte e lo scenario che pare profilarsi è un po' quello del tutto e il contrario di tutto. In ottica Fiorentina la posizione più calda è quella di Nico Gonzalez, cercato da Juve e Atalanta: i nerazzurri in queste ore potrebbero chiudere delle cessioni però che li metterebbero in vantaggio nella corsa all'argentino.

Lookman salterà la trasferta di Lecce mentre El Bilal Touré è praticamente già partito per Stoccarda: come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, il maliano passerà all'ex club di Nico in prestito con obbligo di riscatto.