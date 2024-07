Casadei, la Fiorentina e il riapparire sulla scena della 'formula Colpani'

Come emerso nelle ultime ore e come raccontato anche stamani dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta spingendo per arrivare a prendere il centrocampista di proprietà del Chelsea, Cesare Casadei.

Il tecnico dei londinesi ed ex giocatore viola, Enzo Maresca, ha deciso di non portarlo con la squadra per la tournée negli USA ed è quindi un giocatore che possiamo definirlo fuori dai suoi piani e sul mercato.

Formula Colpani

Manca l'accordo sulla formula per una sua cessione, visto che i viola stanno cercando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Diritto che potrebbe tramutarsi in obbligo alla realizzazione di alcune condizioni. Eccoci qua: ancora la ‘formula Colpani’ che torna. Su queste basi infatti i gigliati stanno cercando di prendere anche il trequartista del Monza, trovando però ostacoli (in entrambi i casi).

Affari da 30 milioni

L'obbligo di riscatto tout court risolverebbe le due situazioni, ma in mancanza di cessioni importanti (come Amrabat per esempio) non sembra esserci particolare disponiblità economica per mettere nero su bianco da affari, complessivi, vicini ai 30 milioni di euro come esborso.