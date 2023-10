C'è sicuramente l'impronta di Lucas Beltran nella larga vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro il Cukaricki. Il giocatore finalmente ha motivo di sorridere: “Sono molto contento, in primo luogo per la vittoria della squadra che per me è la cosa più importante. Poi ci sono le mie reti, ne è mancata una per la tripletta. L'attesa è stata troppo lunga, ma ne è valsa la pena”.

Secondo gol capolavoro

La seconda rete in particolar modo è stata molto bella: “C'è stato il lancio lungo del Chino (Martinez Quarta ndr) - racconta Beltran - e quando ho visto questo pallone da dietro non ci ho pensato due volte a fare quel tocco”.

Recuperare punti con la Lazio

Pochi giorni e la Fiorentina tornerà subito in campo contro la Lazio per il campionato: “Rapidamente dobbiamo cambiare mentalità, concentrarsi per la gara con la Lazio perché dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso contro l'Empoli. Ma questa è stata una vittoria molto importante per la classifica del girone perché la differenza reti potrebbe contare. Sono molto contento, avevamo bisogno di fare vincere dopo la sconfitta subita in campionato”.