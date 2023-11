La Fiorentina Femminile supera il Como e vola al secondo posto! De La Fuente trova la terza vittoria di fila

Pochi minuti fa si è conclusa la partita tra Fiorentina Femminile e Como, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A Femminile. Dopo un primo tempo molto equilibrato, in cui le ragazze gigliate hanno comunque avuto il predominio territoriale, al novantesimo a gioire sono le padrone di casa: il risultato finale è 3-0 per la squadra di De La Fuente.

Dopo i primi quarantacinque minuti, conclusi sul risultato di 0-0, nella ripresa le ragazze viola sono brave a mettere in discesa la partita e a conquistare i tre punti. Decisive le reti di Boquete su rigore al 48', Longo al 75' e Kajan al 78'.

Con questa vittoria la Fiorentina, in attesa dei risultati delle altre quattro sfide in programma, salgono al secondo posto in classifica a -2 dalla capolista Roma e a +1 sulla Juventus.