El Pais ha premiato il calciatore del Botafogo Luiz Henrique con il Pallone d’oro sudamericano. Il classe 2001 brasiliano, per cui è vivo Fiorentina, è stato eletto con il 52% dei voti (128) dei 244 giornalisti sportivi di tutto il continente che ha partecipato al sondaggio L’America risponde a El País.

Una vittoria netta per Luiz Henrique

Luiz Henrique ha sbaragliato la concorrenza, staccando di 103 voti il secondo: sul podio si sono posizionati poi il venezuelano Jefferson Savarino (Botafogo) a 25 voti e il colombiano ex Pescara, Juan Fernando Quintero (Racing Avellaneda) a 17. In passato avevano vinto questo riconoscimento anche due ex Fiorentina, il cileno Mati Fernandez e l'attaccante brasiliano Pedro.

Il calciatore ha conquistato anche l'attenzione del Brasile

Con sette gol e tre assist in 36 partite nel Brasileirao, più quattro gol e tre assist nella Libertadores hanno reso Luiz Henrique il migliore d’America, soprattutto considerando che si è guadagnato un posto nella Selecao dove ha segnato contro Cile e Perù nelle qualificazioni al Mondiale 2026.