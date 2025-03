"Mi auguro che le assenze influiscano sul rendimento dell'Atalanta. Palladino ha trovato l'ossatura della sua squadra. Le avversarie…”

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sfida di domani tra Fiorentina e Atalanta.

“L'Atalanta ha dimostrato molto di piu rispetto a noi in questo campionato e per questo, come all'andata, sono convinto sarà una partita difficilissima per la Fiorentina. Speriamo che le loro assenze, che sono pesanti, influiscano e che i viola dimostrino di aver davvero svoltato, e di poter avere continuità, dopo la vittoria contro la Juventus”.

Ha parlato anche di Palladino: “Il mister è stato chiaro anche nell'intervista che ci ha rilasciato in settimana: ha l'intenzione di individuare un blocco di giocatori su cui poggiare il resto della squadra. Un po' come avvenne quando arrivarono le 8 vittorie consecutive, dove più o meno giocavano sempre gli stessi. in questo finale di campionato, dopo aver individuato un'ossatura di squadra, credo che voglia girare gli stessi giocatori”.

Ha poi parlato della Conference League: “Non so se di qui in poi sarà piu facile puntare all'Europa attraverso la Conference anziché tramite il campionato. Finora la coppa lo è stata abbastanza, anche se contro il Panathinaikos si è rischiato molto. La prossima partita sembra essere alla portata, ma poi successivamente può esserci la possibilità di affrontare prima il Betis e poi il Chelsea: due partite vere alle quali, per esperienza personale, non possiamo affidarci se vogliamo avere la certezza di tornare in Europa. E se si pensa che gli obiettivi iniziali erano quelli di migliorare il piazzamento della scorsa stagione..”.

Ha poi parlato delle avversarie della Fiorentina nella rincorsa europea: “Un po' tutte le squadre del gruppetto dei viola, che per capirsi sono tutte tranne le prime tre, hanno avuto dei problemi in questa stagione: quasi tutti hanno avuto un rendimento altalenante. Sono tutte squadre che possono incappare in un passo falso. QUella che sembra stare un po peggio è il Milan, per questo sono convinto che oltre all'Atalanta sia fondamentale anche la sfida di settimana prossima a San Siro”.