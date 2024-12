Dopo la partita persa in casa dalla Fiorentina con l’Udinese (una sconfitta, non una disfatta), ho letto e ascoltato giudizi impietosi sui giocatori che hanno offerto una brutta prestazione. A cominciare da Ranieri. E’ indubbia la sua leggerezza in area che ha praticamente regalato il pareggio ai friulani. Ma è una scivolata che arriva dopo tante gare ben giocate.

Ranieri e Comuzzo…

In coppia con Comuzzo (anche lui “colpevole” ultimamente di qualche sbavatura) ha fronteggiato fior di attaccanti senza concedere molto. Il numero di reti subite dalla Fiorentina lo testimonia. Non esistono giocatori infallibili. Neanche monumenti come Nesta o Baresi furono immuni di amnesie. Ranieri non è un fuoriclasse, però le sue prestazioni hanno risolto più problemi di quanti ne hanno creati. Stesso discorso per l’appannamento (speriamo momentaneo) di Adli o di Gosens o di Kean.

I flop

Diversa invece la valutazione sul flop dei soliti noti. Ikone si conferma pura fuffa. Da quando veste la maglia viola, mai un periodo davvero convincente. Colpani una terribile delusione. Kayode protagonista di una involuzione inspiegabile. Mandragora prigioniero dei suoi limiti. Gudmundsson ancora avvolto nel mistero. Ancor più Pongracic, per non parlare di Moreno.

Ma la Fiorentina non è una sguattera

L’ultima sconfitta è stata come il rintocco della mezzanotte nella fiaba di Cenerentola. La “carrozza viola” è tornata zucca. I cavalli bianchi, topi. Il lacchè, un cane, il cocchiere, un ronzino.

La squadra, salita vertiginosamente in classifica oltre ogni più rosea previsione, rischia davvero di ritrovarsi sguattera? Non credo. Toccherà all’allenatore fare un doppio lavoro: sul campo, per “inventare” una disposizione efficace pur senza Bove; sulla testa dei giocatori perché tornino mentalmente alle otto vittorie consecutive. E, domenica, prima di scendere in campo contro la Juventus, pronunciare la frase magica: bibbidi bobbidi bu. Magari funziona…