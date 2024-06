Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio commentando la conferenza stampa di Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina.

‘Palladino ha parlato con chiarezza diversamente da tanti allenatori'

“Una conferenza molto chiara, poi fra due mesi vedremo i fatti. Limitiamoci quindi alle parole. Si trovano pochi allenatori che si presentano così chiaramente, non c’è stata vaghezza, che si addice invece a tanti altri allenatori. Palladino non l’ha fatto, e non so se sarà un punto a favore suo in futuro, ma oggi lo è. Ha chiarito un sacco di punti, in primis quello di Terracciano, che sono sempre stato convinto sia uno dei migliori portieri che ci possono essere. Siccome non prendi Donnarumma, Terracciano è la migliore scelta. Ha parlato della difesa a 3, quindi al momento mancano due/tre difensori”.

‘Sottil non ha quasi mai fatto vedere ciò che ha, Beltran può essere la punta’

“Quando Palladino ha parlato di Sottil, ha tracciato l’identikit di un giocatore insostituibile per la Fiorentina, quindi nel 3-4-2-1/3-4-3 i due accanto alla punta oggi sono lui e Gonzalez. Non sanno ancora chi sarà il centravanti, ma potrebbe essere Beltran. Se l’argentino sarà la prima punta, naturale che cambierà il sistema di gioco. Sottil non ha quasi mai fatto vedere ciò che ha, io quando esplosero pensavo fosse migliore di Chiesa. Il punto è che fa 4-5-6 partite buone in una stagione. ‘Ossatura molto forte’? Penso che oggi lui creda che la Fiorentina sia una squadra forte, ma pure che per migliorarla occorrano calciatori di qualità per alzare l'asticella. Pertanto, una squadra molto forte per la dimensione attuale: settimo/ottavo posto. In mezzo al campo la Fiorentina cambierà, così come davanti, quindi elementi cardine dell'ossatura predetta cambieranno”.