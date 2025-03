FOTO - Il fratello, e agente, di Lucas Beltran va a far visita a... Dybala: "Forza, torneremo più forti!"

Periodo di sosta Nazionali, nel quale l'Argentina è impegnata nelle qualificazioni al Mondiale: non fa parte della rosa selezionata dal CT Lionel Scaloni la Joya Paulo Dybala, che ha terminato anzitempo la sua stagione per via di un infortunio che lo ha costretto ad operarsi.

Forse non tutti sanno che Dybala ha un forte legame con Lucas Beltran: l'attaccante della Fiorentina, prima di approdare a Firenze, era stato vicino anche alla Roma proprio sotto consiglio di Paulo, e da lì il legame si è mantenuto. Dybala, che giocava col fratello di Beltran, Federico, che è anche agente del giocatore della Fiorentina. Oggi, proprio Federico è andato a far visita la Joya, commentando su Instagram: “Sempre col sorriso, forza che torneremo più forti che mai!”