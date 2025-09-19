Corriere Fiorentino: Gli opposti al centro
Una pagina sulla Fiorentina, presente sul Corriere Fiorentino di oggi.
Pagina 9
Apertura dedicata a: “Gli opposti al centro”. Ovvero: “Fiorentina-Como è anche la sfida tra due centrocampisti di talento Da una parte le difficoltà di Fagioli, dall’altra l’avvio eccezionale di Nico Paz”.
Allarme rientrato
In taglio basso sulla squadra: “Kean, allarme rientrato. E torna in gruppo”. Sottotitolo: “L’attaccante ha smaltito la febbre a tempo di record. Domenica sarà al suo posto”.
