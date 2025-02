Raffaele Palladino ha commentato la partita di stasera e quella in arrivo lunedì in conferenza stampa, sull'entusiasmo della schiacciante vittoria per 3-0.

“Serata perfetta, magica, è stato un sogno questo risultato. Partita nata con tante difficoltà, sembrava una settimana maledetta ma nelle difficoltà si vede il valore di questo gruppo, prestazione fantastica, dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi e ovviamente a Edoardo, questa era la sua partita. Sono felice che i ragazzi siano ambiziosi e abbiano voglia di migliorarsi quotidianamente, ma abbiamo ancora 15 partite di campionato e la Conference, vietato abbassare la guardia come nel periodo difficile che abbiamo vissuto. Ma noi siamo quelli di stasera, dobbiamo mantenere questa mentalità"

"Kean? Non ci dobbiamo stupire, sta facendo un grandissimo campionato e deve continuare così, è il nostro punto di riferimento oltre ai gol, lotta e difende su tutti i palloni e con tutti i difensori. Vittoria più bella da quando sono allenatore in Serie A per come è arrivata e per come siamo arrivati noi a questa partita, è stato un sogno. All'intervallo ho detto ai ragazzi di continuare così con la difesa e il gol sarebbe arrivato, poi è arrivato il gol su schema… stasera tutto perfetto, mi godo la serata, da domani pensiamo alla partita di lunedì quando troveremo una squadra che ha voglia di batterci: avrò a disposizione i nuovi arrivi, non vedo l'ora di lavorare anche con loro".

“Tre punti importanti per la nostra classifica, ma ancora non l'ho vista. Non guardo sopra di noi, ma solo la nostra posizione: il nostro obiettivo è di fare più punti del girone di andata. Nei secondi tempi non caliamo, abbiamo i dati e lo sappiamo: era un discorso di atteggiamento”