Si riparte dal gol dell'uno a zero, con quello schema a liberare Ranieri, confermato da Raffaele Palladino a Dazn:

"Era uno schema provato ieri in allenamento, abbiamo fatto quello che abbiamo provato, a volte riesce a volte no. Ringrazio lo staff e i ragazzi, è merito degli studi che facciamo durante gli allenamenti, siamo felici di aver portato al gol il nostro Luca Ranieri.

L’impatto di Bove? Edo è parte della nostra quotidianità, è un pezzo di cuore che è sempre con noi. Questa vittoria la dedichiamo a lui, stasera la sentiva in modo particolare, e la dedichiamo anche ai nostri tifosi perché lo stadio era una bolgia.

Cosa mi aspetto dai nuovi? Ringrazio la società che mi ha messo a disposizione tanti giocatori bravi, giocatori di valore, ora vanno integrati pian piano in un grande gruppo. Mi permettono di cambiare sistema di gioco, sono duttili, e non vedo l’ora di poter lavorare con loro.

Obiettivo quarto posto? Il nostro obiettivo deve essere il lavoro quotidiano, questa settimana sembrava maledetta. Ogni giorno perdevo un giocatore, ieri Gud con la febbre, Adli con una distorsione assurda. Questo gruppo è ambizioso, vogliamo mantenere questa ambizione ma dobbiamo essere consapevoli che mancano ancora tante partite.

Kean? Moise aveva bisogno di fiducia, di affetto, amore, di dialoghi. Con lui parlo spesso, non solo di calcio, abbiamo adesso un rapporto per cui ci diciamo un po’ tutto. Credo che sia la base perché dietro ai calciatori ci sono gli uomini e io credo tanto nell’aspetto umano. Moise crede tanto in questo lavoro, è un leader, ci sta trascinando con le sue prestazioni ma non è solo chi fa gol ad avere i meriti, è lo spirito che fa la differenza in questa squadra.

La sfida di lunedì? Sarà una partita diversa, stasera avevamo solo 13 calciatori, con 4 della Primavera, contro un’Inter agguerrita che avrò voglia di rivalsa. Noi cerchiamo di recuperare le energie per andare a San Siro a fare la nostra prestazione. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, Parisi ha fatto una grande prestazione, Richardson, Pongracic stesso".