L'incontro e la stima reciproca tra Palladino e Commisso: ma la Fiorentina deve chiudere in fretta l'affare per evitare brutti scherzi

A posteriori si capisce anche meglio perché Raffaele Palladino sia passato da Firenze venerdì sera: era l'ultimo momento per poter incontrare il presidente Commisso, prima della sua ripartenza (inattesa) per l'America. Come confermato dal Corriere dello Sport-Stadio, il meeting dovrebbe aver avuto esito positivo, con una stima riconosciuta reciprocamente dalle parti. L'esigenza però ora è di chiudere rapidamente l'affare per evitare brutti scherzi da un mondo come quello del calcio, sempre imprevedibile. In particolare a Roma, sponda Lazio, c'è una situazione in evoluzione con Tudor che potrebbe rappresentare un'insidia: per questo il matrimonio tra Palladino e la Fiorentina dovrà farsi subito a inizio settimana.