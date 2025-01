Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: “Ho sempre dato a tutti la possibilità di giocare, non si può dire che ci siano ragazzi che non hanno trovato spazio. Anzi. In ogni caso, il cuore di questa squadra mi sembra il centrocampo. Da qui la mia scelta di mettere la formazione migliore, valutando gli interpreti ogni settimana. Lavoriamo ogni giorno per risolvere tutti i problemi della Fiorentina, che sono pochi”.

“Beltran ha doti da mezzala. Pongracic avrà la sua occasione, ci ho parlato e…”

Su Beltran: “Ha doti quasi da mezzala, mi sto basando sulle caratteristiche dei calciatori. Per questo Gudmundsson va usato in modo diverso, perché ha compiti diversi. Pongracic? Lavora benissimo, sono contento di lui. Ormai da due settimane alza la sua condizione fisica, in campo lavora sui principi di gioco. Ci ho parlato un paio d’ore fa, avrà la sua occasione non appena lo deciderò. Quel problema muscolare gli sta complicando il possibile rientro, ma sono sicuro che sarà molto importante”.