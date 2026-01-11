Il noto giornalista Luca Calamai, nel suo consueto editoriale domenicale, ha parlato dell'ex allenatore viola Raffaele Palladino, che proprio ieri è tornato a parlare del suo discusso addio alla Fiorentina.

Non sbaglia un colpo

"Un altro tecnico da copertina è Palladino- scrive Calamai -Da quando Berlusconi e Galliani hanno scommesso su di lui non ha sbagliato un colpo. Ha salvato il Monza, ha fatto 65 punti con la Fiorentina centrando il sesto posto e ora sta riportando la Dea a una dimensione degna del ciclo Gasp.

Atalanta da scudetto

Calamai continua analizzando l'avventura di Palladino a Bergamo: “La verità è che se la famiglia Percassi avesse puntato subito su di lui invece che su Juric oggi l'Atalanta sarebbe accanto a chi lotta per scudetto e Champions. Il 2 a 0 rifilato al Toro è un altro segnale che la Dea è tornata”.