L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato della squadra viola e dei temi caldi di casa gigliata. Queste le sue considerazioni a Lady Radio:

“Il problema non è sapere dove va, ma la sua volontà. Se la società gli va incontro con un buon contratto, magari con un'ulteriore clausola, il problema lo rimandi di un anno. Con Pioli in panchina e tanti elementi già rodati, se si fa un altro salto di qualità non capisco perché i giocatori dovrebbero andare a cercare gloria altrove. Soldi magari sì, ma gloria la potrebbero poi cercare a Firenze. Il problema sarà fino al 31 di agosto. Hanno preso Retegui a 70 milioni, perché Kean a 52 no? Sicuramente è stato contattato e ha declinato, magari per il contratto che stanno ridiscutendo e altre cose. E' entrato nell'età della maturità, ora può confermarsi dopo l'annata dello scorso anno”.

E ancora: “Sottil al posto di Dodo? Dai non scherziamo. Va bene che il calcio è interpretazione ma sono due giocatori differenti, anche solo a livello di corsa. Non si può violentare così un giocatore. Se non rientra nei piani si dà via. Sottil ha fatto sprazzi di grandi partite, ma mai 90 minuti interi. Questo ragazzo ha bisogno di fare un altro tipo di percorso. Martinelli? Ma pensiamo che sia possibile lasciare la Conference a questo ragazzo? C'è da considerare anche l'incidenza di Pioli sulla squadra. Credo che quest'anno si possa davvero puntare al trofeo e all'Europa League. Sono due anni che Martinelli sta a guardare. In due anni avrà giocato 15 partite e nemmeno con la Fiorentina. A Bergamo ci ha fatto vedere qualità impressionanti. Era come se quello fosse il suo territorio da sempre”.

E ancora: “Gudmundsson con Pioli sono convinto che farà 20 gol con Pioli. Ora manca un centrocampista. Serve una spesa e serve un sacrificio economico. Fazzini e Fagioli sono buoni prototipi, ma serve un giocatore importante lì in mezzo. Serve alzare il livello. O dai le chiavi a Fagioli, ma non è considerato regista. Serve un grande regista”.