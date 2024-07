Da sempre tifosissimo della Fiorentina, a Fiorentinanews.com ha parlato Leonardo Fabbri, lanciatore del peso e detentore del record italiano, che si appresta a partire per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tra un allenamento e l'altro, c'è sempre il tempo per aggiornarsi sul mondo viola: “Seguo sempre la Fiorentina, nonostante ormai passi poco tempo a Firenze. Mi aspetto qualcosa in più dal mercato. La presentazione di Palladino mi aveva lasciato buone impressioni, mi aveva fatto percepire la voglia di ripartire costruendo una buona squadra".

Che ne pensi delle ultime mosse di mercato della Fiorentina?

"Sono rimasto male per la partenza di Milenkovic, perché lo vedo bene nella difesa a tre. Ora che Palladino vuole giocare a tre dietro, lo avrei visto bene. Piuttosto che prendere Pongracic io avrei puntato su qualche ragazzo del settore giovanile, con Lucchesi o Comuzzo. Da tifoso mi farebbe piacere vedere qualche ragazzo giovane che abbia la fiducia della società".

Credi che questi ragazzi possano essere pronti?

"Spesso si sottovaluta l'aspetto mentale. Se i giocatori stanno bene nell'ambiente e hanno la fiducia di chi gli sta intorno, anche se non sono i migliori al mondo comunque rendono bene. E' un po' quello che è successo in negativo con Nzola lo scorso anno".

Che pensi di Kean? Come lo giudichi il suo acquisto?

“Sono contento sia arrivato. Secondo me gli ha fatto bene non andare all'Europeo, credo si sia reso conto che in Italia manca qualcuno di importante là davanti e sicuramente gli sarà passato per la testa che con una buona stagione possa prendersi quel posto. Spero gli bruci, diciamo così”.

E Nico Gonzalez?

"Speriamo rimanga, anche se da quanto ho capito non è incedibile. Serve più che altro entusiasmo, al momento non ce n'è tanto. Spero di essere smentito il prima possibile".