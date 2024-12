Intanto Djuric si ferma e per il Monza sono problemi: un infortunio che però non pregiudicherebbe il mercato invernale

Assenza pesante quella a cui dovrà far fronte Nesta per il suo Monza: nell'allenamento di ieri infatti, si è fermato per un problema muscolare Milan Djuric. Il gigante bosniaco è uno dei target seguiti dalla Fiorentina che cerca un'alternativa a Kean, più prolifica di Kouame. Per lui dovrebbe trattarsi di uno stiramento e di uno stop fino a fine 2024: niente di particolarmente grave o di pregiudicante in ottica mercato. Ma lì va capito se la Fiorentina vorrà affondare il colpo e se il Monza se la sentirà di fare a meno di lui.