La Gazzetta dello Sport: Un nuovo sì in arrivo dall'Arabia

Stamani è presente un articolo sulla Fiorentina all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 28

Il titolone è: “Pioli bis”. E ancora: “Fiorentina in attesa del sì dall'Arabia. L'ex allenatore pronto a tornare”. Sommario: “Il tecnico prima deve discutere la risoluzione con l'Al Nassr L'offerta viola è un triennale da tre milioni”.

Un nuovo sì

Articolo che inizia così: "Sei anni dopo l'addio, Stefano Pioli e la Fiorentina sono pronti a dirsi di nuovo "si" in un matrimonio per il quale servono ancora qualche passaggio e molta diplomazia perché è necessaria la prudenza. Non si può inciampare nei vari step che sono necessari prima del ritorno sulla panchina viola".