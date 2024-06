UFFICIALE: Anche il Milan annuncia il nuovo allenatore al posto dell'ex Fiorentina Pioli

Lo ha annunciato Zlatan Ibrahimovic durante l'ultima conferenza di casa Milan: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore rossonero. Il portoghese ex tecnico della Roma prenderà il posto di Stefano Pioli dopo la separazione dell'ex viola dalla società meneghina.

‘Abbiamo studiato bene Fonseca e il suo gioco’

Queste le parole dell'ex attaccante svedese del Milan: “Il nuovo allenatore sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, abbiamo messo i criteri su cosa cerchiamo e cosa vogliamo. Lo abbiamo scelto per portare la sua identità nei giocatori che abbiamo, per come vogliamo che giochi la squadra, con un gioco dominante e offensivo."

‘Servira qualcosa di nuovo e Fonseca è l’uomo giusto'

"con tutto il rispetto per Pioli, volevamo portare qualcosa di nuovo ai giocatori. Abbiamo studiato come allena, come gioca, come prepara le partite. Vogliamo portare qualcosa di nuovo anche a San Siro: dopo 5 anni serviva qualcosa di nuovo. Fonseca è l'uomo giusto. Siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto”.