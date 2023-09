“A Italiano va il merito principale di una vittoria preziosa per la classifica ma anche per riprendere la corsa dopo la batosta di San Siro contro l’Inter”. A scriverlo è il giornalista Alberto Polverosi, nel suo commento alla partita vinta dalla Fiorentina, pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio.

Il tecnico viola, secondo Polverosi, “aveva preparato la partita preoccupandosi sul piano fisico, con i centimetri di Nzola al centro dell’attacco, con Duncan accanto a Mandragora per un centrocampo muscolare e con la rinuncia alla regìa classica di Arthur portato in panchina. Ma una volta raggiunto l’equilibrio sotto l’aspetto atletico, per puntare con più decisione ai tre punti il tecnico ha cambiato rotta migliorando il livello tecnico con Arthur (mezz’ora fatta con intelligenza), con Beltran (suo il primo dribbling subìto da Scalvini, che poi ha portato al gol del 3-2) e anche con Biraghi”.

Una nota negativa, secondo lo stesso Polverosi, se la meritano però i tifosi sugli spalti: “Gli insulti insistenti di una parte dello stadio non hanno senso, se non quello della maleducazione”.