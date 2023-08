Amoruso: "L'importante è che, con i soldi di Castrovilli, si tiri fuori un colpo ambizioso. Scelta tecnica? Una cavolata"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana, tornando sulla cessione di Gaetano Castrovilli: “Il tifoso non ha più quel feeling con i calciatori che c’era qualche tempo fa; se ne fa una ragione, ormai. L’importante è che, con i soldi ottenuti, la società riesca a tirare fuori un colpo ambizioso. D’altronde, con uno come Castrovilli in scadenza tra un anno, non si può pretendere di intascare 25 o 30 milioni”.

Scelta tecnica? “Uno come Castrovilli ha gamba e ha corsa. Il fatto che questa sia stata una scelta tecnica, arrivata anche dall’allenatore, è una cavolata. Mi rifiuto di credere a ciò. Ognuno ha semplicemente tirato l’acqua al suo mulino”.

Sul gioco della squadra: “In questo momento, hai bisogno di trasformare il tuo possesso palla in reattività. Devi rendere il tuo gioco molto più rapido ed efficace. L’unico fisicamente pronto per contrastare è il meno rapido rispetto agli altri. Sembra un centrocampo poco equilibrato”.