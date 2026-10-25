La probabile formazione della Fiorentina: Brescianini si prende il posto da titolare. Incognita Dodô in difesa

Paolo Vanoli studia le mosse per la sua Fiorentina, per affrontare l'Inter domani nella trasferta di San Siro. Sono ancora diversi i dubbi che attanagliano il tecnico viola.

Le scelte

In porta ancora De Gea, mentre in difesa davanti a lui ci saranno Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepenas, ma attenzione a Dodô possibile outsider. In mezzo pochi dubbi: Fagioli in regia, con Ndour e Brescianini mezzali. Davanti c'è ancora Pellegrino, ai lati Mastantuono e Njie dal 1'.

La probabile formazione

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino.