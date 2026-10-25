La probabile formazione della Fiorentina: Brescianini si prende il posto da titolare. Incognita Dodô in difesa
Marco Brescianini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Paolo Vanoli studia le mosse per la sua Fiorentina, per affrontare l'Inter domani nella trasferta di San Siro. Sono ancora diversi i dubbi che attanagliano il tecnico viola.
Le scelte
In porta ancora De Gea, mentre in difesa davanti a lui ci saranno Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepenas, ma attenzione a Dodô possibile outsider. In mezzo pochi dubbi: Fagioli in regia, con Ndour e Brescianini mezzali. Davanti c'è ancora Pellegrino, ai lati Mastantuono e Njie dal 1'.
La probabile formazione
La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino.
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