Una pista tutta Vera: Gli svariati viaggi di Burdisso per seguirlo e i dettagli economici dell'operazione

Fausto Vera del Corinthians è uno degli ultimi nomi usciti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Conferme sull'interessamento all'argentino classe 2000 di ruolo playmaker arrivano tramite il Corriere dello Sport-Stadio.

Sul quotidiano sportivo si narra degli svariati viaggi fatti dal DT Nicolas Burdisso già a marzo dell’anno scorso per vederlo dal vivo. Un blitz che ha portato il dirigente prima in Argentina, dove ha avuto modo anche di vedere il gol-vittoria di Vera segnato contro il Vélez (a quei tempi il regista militava in patria) e poi poco tempo più tardi in Brasile, proprio in occasione di una partita del Corinthians.

Il costo del giocatore? La cifra che è stata riportata agli intermediari di Lazio e Fiorentina è di 12 milioni di euro di base fissa, più una serie di bonus da aggiungere all’operazione e anche una percentuale sulla futura rivendita.