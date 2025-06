VIDEO - Come procedono i lavori all'Artemio Franchi? La ripresa aerea del cantiere

Con lo stop estivo ai campionati e alle partite, finalmente i lavori all'Artemio Franchi possono procedere senza intoppi almeno fino a metà settembre. La Fiorentina infatti ha chiesto la deroga alla Lega Serie A per poter giocare le prime due partite lontane da casa per poter agevolare il cantiere.

In questi mesi estivi è previsto il procedere dei lavori sui gradoni della nuova Fiesole, così come quelli nei parterre adiacenti di Maratona e Tribuna. Proseguirà il restauro della torre di Maratona e inizieranno i lavori anche a tutti quei servizi fondamentali come quelli igienici, che non saranno più ubicati nel sottosuolo, ma saranno costruiti al piano terreno.

Ma come si presenta oggi il cantiere al Franchi? Lo mostra una ripresa aerea dello stadio realizzata da Jacopo Bianchi del gruppo Dronisti Latini. Questo il video: