Italiano: "A loro manca solo una mezzala e sono spensierati. Non possiamo permetterci errori, ci puniscono subito a questi livelli"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky ha commentato il pre match con il Bruges:

“Credo nel calcio propositivo, nel cercare di giocare e dominare. Sono partite troppo importanti: serve disciplina tattica, furore agonistico e qualità. Dalla formazione che è arrivata del Bruges, manca una loro mezzala offensiva e forse cambierà anche il loro modo di giocare. Hanno una grande striscia di vittorie e giocheranno con spensieratamente. Noi, dalla nostra, non dobbiamo commettere errori. Ripeto, serve grande attenzione e disciplina. Non possiamo concedere nulla, perché a questo livello veniamo puniti al primo minimo errore. Il livello, a questo punto della competizione, non ce lo permette”.