Romano: "Kayode è felicissimo alla Fiorentina. Contatti con l'Arsenal? Ovvio che i top club lo tengano d'occhio, ma..."

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato nella sua rubrica “Daily Briefing” anche del giovanissimo terzino destro della Fiorentina Michael Kayode, intervenendo sul possibile interesse per lui dell'Arsenal. Queste le sue parole:

“Ha firmato un nuovo contratto con la Fiorentina solo tre settimane fa. So che è molto felice alla Fiorentina e non vicino a nessun altro club, quindi qualsiasi legame con l'Arsenal o altri riguarderebbe solo una regolare attività di scouting da parte dei club: ci aspettiamo che questi club tengano d'occhio uno dei terzini più talentuosi della Serie A. È un ottimo giocatore e uno da tenere d'occhio per il futuro”