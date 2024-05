De La Fuente: "Siamo arrivati in finale da sfavoriti e ci siamo arresi solo ai rigori. Orgoglioso delle mie ragazze"

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato a Rai 2 dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con la Roma: “La delusione è tanta, le ragazze non si meritavano di perdere ai rigori. Eravamo in vantaggio di due gol e dispiace, ma c'è solo da fare i complimenti alla nostra squadra che è arrivata fin qui non certo da favorita e si è arresa solo alla lotteria degli undici metri. Orgoglioso di queste ragazze. Severini ha sbagliato, ci sta, questo è il calcio. Avremmo voluto vincere per la nostra gente, ma nonostante questa delusione continueremo a migliorare. Oggi abbiamo dimostrato i risultati del percorso di crescita che abbiamo fatto quest'anno”.