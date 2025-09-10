Lukaku e Rrahmani out contro la Fiorentina. E il Napoli rischia un'altra assenza, ma Conte confida nel suo recupero per Firenze

Si avvicina Fiorentina-Napoli, sfida in programma sabato 13 settembre alle ore 20:45. Tra gli indisponibili azzurri, ci sono due nomi pesantissimi come Romelu Lukaku (out per infortunio almeno fino a novembre) e Amir Rrahmani. L'unico dubbio per Antonio Conte riguarda l'eventuale disponibilità di David Neres.

Neres sì o no a Firenze? “Ha risolto il problema in pochi giorni”

Fa chiarezza il responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, a Radio CRC: “Contro il Cagliari non abbiamo voluto rischiare Neres perché ha avuto un affaticamento proprio il giorno della rifinitura. Era una problematica minore, risolta in pochi giorni. Ci sono state due settimane senza partite e sono servite proprio per il suo recupero”. A giudicare da queste parole, quindi, Neres sarà con ogni probabilità a disposizione di Conte per sfidare la Fiorentina.