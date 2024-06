Chiude la conferenza stampa Daniele Pradè, che annuncia un nuovo innesto nella società viola. Queste le sue parole: "Nei prossimi giorni ufficializzeremo Goretti come nuovo direttore tecnico della Fiorentina. E' un vero piacere averlo con noi.

Zaniolo? Non so niente (ride ndr). Under 23? L'ultima priorità di Barone prima di lasciarci era parlare con Commisso della squadra U23. Non c'è stato nemmeno il tempo di portarla avanti dopo la sua scomparsa. Italiano? Siamo contenti di quello che abbiamo fatto insieme a lui, siamo consapevoli che potevamo fare di più".