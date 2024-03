Torna la Conference per la Fiorentina, ma non solo. Le altre sfide del giovedì, alle 18:45 il big match ad Amsterdam

Notte, anzi, per qualcuno pomeriggio anche di Conference League: la terza competizione europea torna oggi per le gare di andata degli ottavi di finale, con la Fiorentina protagonista in Ungheria. Ma non solo la sfida al Maccabi, vediamo assieme le altre partite di questo turno.

Alle 18:45 spicca sicuramente il big match fra Ajax e Aston Villa, probabilmente le due migliori squadre - insieme alla Viola - rimaste in corsa. Olandesi che arrivano a questo incontro dopo aver eliminato il Bodo Glimt ai playoff mentre gli inglesi, come era per il West Ham l'anno scorso, sono i favoritissimi alla vittoria finale.

Completano il quadro delle gare del pomeriggio Molde vs Brugge (con i belgi leggermente favoriti), Sturm Graz vs Lilla (gara molto aperta) e Olympiakos contro l'altra israeliana, il Maccabi di Tel Aviv, dove la squadra di Atene vorrà far di tutto per arrivare all'appuntamento di giugno, proprio nella capitale ellenica. Alle ore 21:00, invece, abbiamo Servette e Viktoria Plzen, con i primi retrocessi dal girone di Europa League della Roma; Union Saint Gilloise vs Fenerbahce, con i turchi molto lanciati anche in questa coppa e infine Dinamo Zagabria contro Paok Salonicco, con i croati che ai playoff aveva fatto fuori il Betis Siviglia. Buona Conference a tutti!