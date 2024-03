David Balleri, ex giocatore di Serie A, che in passato ha affrontato il Maccabi Haifa, ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'avversario odierno della Fiorentina:

“Ho affrontato gli israeliani con la maglia del Livorno, strappando un pareggio, che all'epoca - nel '93 -, era una squadra che in pochi conoscevano. Stasera però credo che la Viola possa vincere molto facilmente, il gap fra le due squadre è ampio”.

E ancora: “Seguo la Fiorentina di Italiano: gioca benissimo, ogni tanto non arriva il risultato pieno, ma questa squadra ha tutte le carte in regola per arrivare di nuovo in finale. L'anno scorso a Praga la sconfitta arrivò solo per sfortuna, ma anche in Coppa Italia… l'Inter era stata messa sotto”.

Infine: “In Champions non credo che ce la farà Italiano a qualificarsi, ma l'Europa League invece mi sembra molto alla portata. Italiano, al terzo anno a Firenze, mi piace molto per la sua cattiveria agonistica. Io ci ho giocato pure contro da giocatore, anche allora era un tipo tosto, ma sono convinto che possa ancora migliorare”.