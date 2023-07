Amrabat-Manchester United: ci siamo. I Red Devils alzano l'offerta alla Fiorentina e l'affare è quasi fatto

La destinazione di Sofyan Amrabat ormai è chiara: l'Inghilterra e il Manchester United. Secondo quanto riportato da Sportitalia i tempi dovrebbe subire un'importante accelerata in queste ore, con i Red Devils che hanno alzato l'offerta a 35 milioni di euro, cifra più che soddisfacente per la Fiorentina. L'accordo tra il giocatore e il suo prossimo club c'è già e con la società viola accontentata, è questione ormai di pochissimo per giungere alla chiusura dell'affare. Per Amrabat quindi ultime ore in maglia viola