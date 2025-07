FOTO FN - Le immagini dell'allenamento della Fiorentina. Qualche assente in lista, Richardson out per problemi familiari

Nuovo giorno di allenamenti in casa Fiorentina: prosegue il ritiro al Viola Park. Mister Stefano Pioli ha radunato la squadra al centro del campo, in cerchio, per alcune indicazioni; di seguito, è iniziato l'allenamento a porte aperte.

Ci sono alcuni assenti in lista, come Jonathan Ikoné, Antonin Barak e Niccolò Fortini. Out anche Amir Richardson per problemi familiari. Il nuovo acquisto Eman Kospo, come ieri, si allena regolarmente con la Prima Squadra, a conferma del fatto che è un innesto per Pioli.

Di seguito, le foto del cerchio prima di iniziare l'allenamento: