Lo volevano tutti, ma ancora è rimasto dov'era. Brescianini non è più conteso dalla Fiorentina

Dopo una grande stagione con la maglia del Frosinone, Marco Brescianini è diventato il tormentone del calciomercato estivo. Sta continuano la corsa tra Atalanta e Napoli per aggiudicarsi il cartellino del calciatore. Mentre la Fiorentina ormai pare essersi defilata ed interessata ad altri profili, come quello di Sandi Lovric.

Ancora senza squadra

I gialloblù potrebbero cedere il classe 2000, ma molto dipenderà dalle offerte in questione. Infatti i Ciociari dovranno considerare che il Milan avrà diritto al 50% del guadagno proveniente dalla cessione di Brescianini. Proprio per questo motivo il Frosinone tenterà di alzare il più possibile l’asticella in termini di prezzo.