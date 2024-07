Lovric in vantaggio su tutti: ecco cosa manca per la fumata bianca con l'Udinese

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, permane ancora distanza tra Fiorentina e Udinese per Sandi Lovric, centrocampista che piace ai viola per rimpolpare un reparto centrale scarno dopo le varie partenze di queste settimane.

E' lui il favorito sui vari Thorstvedt e Vranckx, Cardoso e Bove, cercati a livelli differenti e corteggiati di conseguenza dalla Fiorentina, mentre un discorso a parte merita Tessmann che va comunque tenuto d’occhio dopo che lo statunitense ha praticamente mandato all’aria l’intesa tra Venezia e Inter per il passaggio in nerazzurro.

Tornando a Lovric, sono 4 i milioni di distanza tra l'offerta viola e la richiesta bianconera (8 e 12 milioni). L’accordo tra le due società, così, è difficile da trovare, ma la base di partenza è buona. Se la distanza sarà dimezzata, l'unità di intenti può portare alla fumata bianca.