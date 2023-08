Clamoroso in Inghilterra: giocatore del West Ham sotto inchiesta per scommesse. E il Manchester City abbandona la trattativa

Il suo trasferimento dal West Ham al Manchester City sembrava verso la fumata bianca, invece nelle ultime il futuro di Lucas Paquetà è cambiato totalmente. Il giocatore degli Hammers, titolare nella finale di Conference League contro la Fiorentina e autore del decisivo assist per il gol di Bowen, come riportato dal Daily Mail, è stato accusato dalla Football Association di violazioni sulle scommesse.

Stando alle indagini il centrocampista brasiliano avrebbe più volte infranto il regolamento e scommesso su alcune gare. Il Manchester City ha interrotto immediatamente le trattative per l'acquisto del giocatore brasiliano classe '97, anche ex Milan. Al momento il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni.