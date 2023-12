Il 2023 della Fiorentina in numeri: un anno da record per le gare giocate, praticamente una vittoria ogni due partite

La Fiorentina ha concluso il suo 2023 con la bella vittoria contro il Torino. Un annata che ha visto i viola scendere in campo ben 64 volte, un record per la storia del club gigliato, che ha giocato tutte le partite disponibili tra Serie A, Coppa Italia e Conference League raggiungendo le due finali nelle due competizioni a eliminazione.

Roma e Praga hanno lasciato l'amaro in bocca in un anno in cui la squadra di Italiano ci è tolta diverse soddisfazioni, dal ritorno a giocarsi una coppa (anzi due) proprio in finale, al ritorno in Conference League per il secondo anno di fila.

Una vittoria ogni due partite giocate

E dunque andiamo ad analizzare quelli che sono stati i numeri di questo anno solare viola. 64 partite giocate, dicevamo, suddivise in 34 vittorie, 14 pareggi e 16 sconfitte. I tre punti (o il successo, insomma) sono arrivati nel 53,1% dei match giocati, più di una partita su due. Le partite sono state così suddivide nelle tre competizioni:

Serie A: 20 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte

Coppa Italia: 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

Conference League: 10 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte

Il resoconto dei gol

Analizzando invece il numero di gol, fatti e subiti in tutte le tre competizioni giocate nel 2023 si ricavano questi numeri: 109 le reti realizzate (in media 1,7 a partita), 65 quelle subite (in media poco meno di 1 a match). I gol sono così suddivisi nelle tre competizioni:

Serie A: gol fatti 62 - gol subiti 41

Coppa Italia: gol fatti 8 - gol subiti 5

Conference League: gol fatti 39 - gol subiti 19

E chi li ha realizzati…

E se dall'addio di Vlahovic la Fiorentina fa fatica a trovare un vero bomber per la sua squadra, l'attacco in questo 2023 è stato ovviamente e comunque il reparto più prolifico della squadra a livello di gol fatti. Gli attaccanti hanno infatti segnato 65 gol (59,6%), i centrocampisti 25 (22,9%) e i difensori ben 15 (17,5%).