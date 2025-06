Il vero pericolo per Kean e chi vorrebbe prenderlo ma non ha appeal. E poi c'è chi sonda il terreno. Ma il suo rapporto con Firenze...

1-15 luglio. Da tempo ormai ci siamo segnati quei giorni neanche col bollino rosso, bensì col bollino nero. Sono quelli più intensi, quelli molto probabilmente decisivi per le sorti di Moise Kean.

In quei giorni le squadre che sono interessate a lui spareranno tutte le cartucce a propria disposizione per prenderlo, pagando alla Fiorentina l'ormai famigerata clausola da 52 milioni di euro, promettendo mari e monti allo stesso giocatore.

Le squadre interessate (per ora)

E dietro a Kean per il momento c'è il Manchester United e c'è anche la squadra araba dell'Al Qadsiah. E se quest'ultima preoccupa fino ad un certo punto, perché non crediamo che Moise abbia voglia di finire già a 25 anni ai margini del calcio che conta, la prima le antenne le fa drizzare, perché ad Old Trafford si gioca sempre e comunque per grandi obiettivi anche se i Red Devils nelle ultime stagioni hanno fallito tutti i propri traguardi.

Milan

Qualcuno vede anche il Milan inserito in questa corsa, ma è uno scenario molto prematuro al momento, perché si parla di semplice sondaggio e niente più.

Firenze

Tutto questo in un contesto in cui il ragazzo si è sempre manifestato contento per la sua esperienza in viola, dell'ambiente che ha trovato e del fatto che qui, sa di essere centrale per il progetto e può conquistarsi un posto per il prossimo Mondiale (sempre che l'Italia riesca a qualificarsi per la competizione).