Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Fiorentina Sauro Fattori si è espresso, in collegamento con Lady Radio, sulla partita dei viola contro il Napoli e le conseguenti sensazioni in vista della sfida col Como.

Sulla sconfitta col Napoli

“Il Napoli ha chiuso in fretta la pratica Fiorentina anche grazie ad alcuni aiutini viola: Pioli non ha preparato al meglio la gara, parlo proprio sul piano tattico. Penso a Fagioli schierato regista, un ragazzo che non ha l'attitudine adatta per giocare in un ruolo così importante, ma anche a Dzeko che è stato messo come schermo di Lobotka. Se ti schieri male, è chiaro che parti male: poi coi cambi Pioli ha stravolto l'andamento della partita e la Fiorentina è anche andata vicina al pareggio. Si salva solo il finale di gara”.

Sul Como

“Il Como è una bella squadra, ma non è certo il Real Madrid, anzi: contro il Genoa ho visto molto nervosismo negli uomini di Fabregas, non giocano benissimo al momento, forse per la pressione dei nuovi obiettivi. Comunque, se la Fiorentina facesse il suo, secondo me non ci sarebbe partita: a maggior ragione è il momento di cambiare passo”.

Sulle scelte di formazione

“Penso che Comuzzo e Fagioli rimarranno in panchina: sono due ottimi calciatori ma in questo momento in campo ci deve stare chi è più in forma, sia da un punto di vista fisico che mentale. Nico Paz? Non sarà facile da marcare, perché ha ottime doti offensive ma è un centrocampista. Ma il discorso è il solito: non dobbiamo avere paura di loro, sarà il Como a dover guardare la Fiorentina e non viceversa”.