Un'accoglienza da top player per Beltran, che contro il Genoa...

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani parla dell'arrivo a Firenze di Lucas Beltran, nuovo attaccante argentino della Fiorentina che è stato presentato al pubblico ieri prima dell'amichevole dei viola contro l'OFI Creta.

Un boato ad accogliere il Vichingo d'Argentina, che vedrà il suo nome comparire nella lista dei convocati in vista del match di campionato contro il Genoa in programma tra una settimana. In quell'occasione, però, dovrebbe partire dalla panchina.