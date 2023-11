Kouame chiamato dalla Costa d'Avorio per le prove generali della Coppa d'Africa. Mina, con la Colombia, invece...

Nelle ultime ore sono arrivate due novità per quanto riguarda i calciatori della Fiorentina solitamente impegnati con le proprie nazionali: è ufficiale la convocazione di Christian Kouame con la sua Costa d'Avorio, che sarà impegnata contro le Seychelles e la Guinea-Bissau nelle qualificazioni in vista dei Mondiali 2026 rispettivamente il 17 e il 20 novembre. Con tutta probabilità, dunque, l'attaccante ivoriano viola sarà convocato anche in Coppa d'Africa, a differenza dei meno quotati Nzola e Duncan (non chiamati da Angola e Ghana).

Rimarrà invece a Firenze Yerry Mina, difensore colombiano viola che non è presente nella lista della Colombia per le partite contro Brasile e Paraguay.