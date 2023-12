Basta una rete di Pedro a Sarri per riprendere la Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Lazio-Cagliari, l'anticipo del sabato delle 18:00 di Serie A, è appena terminato. I biancocelesti sono subito passati in vantaggio con una rete dell'esperto Pedro, assistito da Lazzari.

Nella ripresa, si è infortunato Luis Alberto: problema muscolare per lo spagnolo. Da segnalare inoltre il rosso rimediato dalla formazione di Ranieri che ha giocato gran parte del match in inferiorità numerica. 1-0 il risultato finale, ciò significa che la Lazio raggiunge la Fiorentina in classifica:

Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 33, Inter 32, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Bologna 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Lazio 20, Monza 18, Frosinone 18, Torino 16, Lecce 15, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 11, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 9, Salernitana 8.